L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo parla alla vigilia della partita contro la Lazio. Ecco le parole.

Queste le parole di Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria che parla in vista del match contro la Lazio: “Il nostro campionato non si conclude con la vittoria nel derby. Anzi, è stato un tassello, un passaggio ma dobbiamo conquistare punti per ottenere la salvezza. Il primo discorso che ho fatto ai calciatori quando ci siamo ritrovati ha avuto un solo obiettivo che è quello di continuare a lavorare seriamente, a testa bassa per raggiungere il nostro obiettivo perché quella vittoria, seppur importante, sarebbe soltanto uno step fra i tanti ancora da fare“.

Parla anche degli arbitri: “I margini di errore, quando il cerchio si stringe, sono ridotti per tutti: calciatori, allenatori, arbitri. E’ chiaro che la posta in palio quando si alza, ogni piccolo errore viene amplificato rispetto a quello che può essere l’errore stesso ma noi non dobbiamo pensare a tutte queste cose tranne alla partita da giocare.“

Aggiunge il tecnico: “Dobbiamo concentrarci su un’unica cosa, avere un solo pensiero. Perché poi di problematiche da risolvere ce ne sono centomila ma non dobbiamo farci distrarre dalle centomila. Ci sarà chi si preoccuperà di altro, noi dobbiamo solo essere concentrati sulla nostra partita e sul nostro obiettivo“. Conclude così l’allenatore.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG