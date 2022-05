Parla l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi in vista del match contro l’Udinese. Queste le parole del tecnico neroverde.

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi parla alla vigilia del match contro l’Udinese. Queste le parole in vista della partita: “Speriamo sia stata la settimana del riscatto. Veniamo da una partita difficile e vogliamo mettercela alle spalle. Veniamo da un buon percorso ma ci si ricorda sempre del finale e noi vogliamo fare bene nel finale“.

Aggiunge su Traoré: “Traorè sarà della partita, non so se dall’inizio perché non ha fatto tutta la settimana ma sta abbastanza bene“.

IM_Berardi_Domenico_2

Parla della formazione Dionisi: “Devo mettere in campo chi sta bene e ha voglia di dimostrare. Nella preparazione alla partita la gara non dava adito a quello che abbiamo fatto vedere. Ci siamo allenati abbastanza bene, dico abbastanza perché la risposta si dà in partita. Ci potrà essere qualche cambiamento ma sono state fatte scelte a gennaio per dare continuità a ragazzi giovani, non cambio ora perché tanti giocatori hanno dato tanto e ci sta in un percorso di calare un pochettino“. Conclude così il tecnico neroverde.

