Le scelte di Giampaolo e Allegri per questa importante gara di Serie A.

Tocca alla Juventus di Massimiliano Allegri scendere in campo allo stadio Ferraris di Genova. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la formazione di Giampaolo in vista della sfida interna contro i bianconeri: il tecnico doriano conferma le indiscrezioni della vigilia, con l’ex Rincon in mediana e l’accoppiata Quagliarella-Caputo in avanti. Nella Juventus resta fuori Vlahovic con Kean titolare al fianco di Morata. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszinski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Calcio d’inizio alle ore 18. Diretta tv e streaming su Dazn.

