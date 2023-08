Manca ormai solo l’ufficialità per il ritorno all’Inter di Alexis Sanchez. Il cileno, che arriva a parametro zero, ha firmato il contratto

Ci siamo davvero per il ritorno di Alexis Sanchez all’Inter. Il cileno ritorno in nerazzurro dopo un solo anno e lo fa a parametro zero.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, il calciatore ha firmato il nuovo contratto con i nerazzurri: un annuale a 2,8 milioni di euro netti più bonus. Adesso si attende soltanto l’annuncio da parte del club.

L’articolo Sanchez Inter, ci siamo! Il cileno ha firmato il contratto: manca solo l’annuncio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG