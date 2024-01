Maurizio Sarri torna sulla sconfitta in Supercoppa contro l’inter, ecco il commento amaro del tecnico della Lazio

Tanta amarezza nelle parole di Maurizio Sarri. Prima della sfida in campionato con il Napoli, il tecnico della Lazio è tornato sul ko in Supercoppa con l’Inter, ecco le sue parole a Dazn.

INTER-LAZIO – «Abbiamo trovato un Inter super e noi eravamo in edizione minus. In campionato stiamo facendo bene, abbiamo azzerato la sconfitta. Era inutile analizzare una partita che praticamente non abbiamo giocato».

L’articolo Sarri amaro: «Con l’Inter non abbiamo giocato, è inutile che…» proviene da Inter News 24.

