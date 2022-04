L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri sottolinea quante scorie abbiano lasciato le modalità con cui la sua squadra ha perso il derby.

Maurizio Sarri tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria ottenuta contro il Sassuolo; ecco le sue dichiarazioni a DAZN. “Abbiamo reagito bene e non era facile, perché il derby ci ha lasciato scorie pesanti e per quanto mi riguarda pesantissime. Non era scontato che facessimo questa partita, è stata una prestazione di alto livello contro una squadra che ha messo in difficoltà altre big. Al Sassuolo non abbiamo concesso molto, poteva finire 4-1 o 5-1 tranquillamente, non posso prendermela con i difensori oggi“. 2

Ciro Immobile

“La squadra quando si esprime lo fa su alti livelli come oggi, bisogna lavorare ancora sui blackout che ora per fortuna abbiamo più raramente. Il derby non l’abbiamo giocato, la mia sensazione arrivato a Formello è stata di vergogna, verso i tifosi, gli addetti ai lavori. É stata una sensazione pesante, non per la sconfitta, ma per come è maturata. Le voci di mercato? Andremo a fondo nelle discussioni con il presidente che mi dirà se ha richieste e se saranno irrinunciabilI. Al momento non mi preoccupano. Rimaniamo concentrati su queste sette partite. Ci sarà tempo e modo di pensare al futuro. Se ci pensiamo adesso rischiamo di fare un finale scadente”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG