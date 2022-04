Il trequartista del Sassuolo, Traoré rivela come sia Dionisi che abbia dato una svolta nel suo ruolo tenendolo più vicino alla porta.

Sassuolo, Traoré è uno dei giocatori che sta più sorprendendo in questo campionato. La svolta è merito sia suo che soprattutto di Dionisi che ha trovato il ruolo perfetto per valorizzarlo. Queste le parole del giocatore: “Ho avuto allenatori che mi hanno sempre dato fiducia. E Dionisi mi ha detto che più sto vicino alla porta, meglio è. Anche secondo me il mio ruolo deve essere vicino alla porta. Per il resto, ho cercato di migliorare anche nella fase difensiva per aiutare la squadra, devo continuare così ogni giorno”.

IM_Berardi_Domenico_2

Intanto l’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali parla di Berardi: “Mi limito a dire che se io fossi il dirigente di un grande club mi muoverei di certo per comprare Domenico Berardi. E’ un giocatore fondamentale ed è uno di quelli difficilmente sostituibile. Merita il giusto valore: troppe volte è stato sottovalutato.“

