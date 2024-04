Il club nerazzurro si è chiaramente già mosso da tempo per programmare i festeggiamenti per un traguardo storico.

L’Inter aspetta solamente la certezza aritmetica della vittoria del campionato per dare il via alle celebrazioni. Quello che sta per arrivare sarà lo Scudetto numero 20, cifra tonda e quindi nuova stella sulla maglia; i nerazzurri cambieranno decina nel conto dei tricolori vinti prima degli acerrimi rivali cittadini del Milan.

Il programma

Incominciano quindi ad arrivare i primi rumours sulle feste organizzate dal club: non abbiamo sbagliato nell’usare il plurale. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero infatti ben 3 le feste in programma. La prima il giorno in cui ci sarà la certezza matematica della conquista dello Scudetto; chiaramente se ciò avvenisse il 22 aprile la festa si terrebbe il giorno dopo per motivi di ordine pubblico (il Milan gioca in casa il derby). La squadra sfilerà da San Siro a Piazza Duomo su un bus scoperto, ci sarà inoltre un dj set proprio in Duomo.

Festeggiamenti senza fine

La seconda data da cerchiare in rosso è quella dell’ultima gara casalinga dell’Inter, ovvero il match contro la Lazio del week end del 18-19 maggio: in quel giorno ci sarà la premiazione ufficiale a San Siro ed un mega concerto che dovrebbe vedere protagonisti Ligabue, Max Pezzali, Andrea Bocelli e Tananai. Infine, a bocce ferme, ci sarà una cena istituzionale in una location esclusiva, si pensa al Castello Sforzesco; quest’evento però dovrebbe riguardare solo società, dirigenti, staff tecnico e giocatori.

