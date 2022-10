Seedorf: «Lo stile del Milan è unico, il club più elegante col Real». Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan ed oggi opinionista, ha parlato del club rossonero sul canale YouTube di Amazon Prime Video.

Le sue dichiarazioni: «Dopo due anni e mezzo all’Inter passai all’altra sponda di Milano; non fu una cosa semplice, ma quando rispetti la maglia poi la gente ti rispetta: questo è successo con me con gli interisti. Poi il Milan è diventata la mia casa e in 10 anni siamo riusciti a scrivere tante belle pagine. Lo stile Milan è unico. Durante gli anni in rossonero, il Milan ha dimostrato di avere una capacità di essere concreto in campo e di rispettare i propri valori sul campo, ance con gli avversari. Berlusconi diceva sempre di essere più forte della sfortuna, di rispettare gli avversari e di essere ambiziosi… L’ambizione di voler vincere. Ci sono due squadre tra tutte che avevano una mentalità diversa, una convinzione, un’autostima, un’eleganza, una qualità, una capacità di capire i momenti dentro e fuori dal campo: il Milan e il Real Madrid».

The post Seedorf: «Lo stile del Milan è unico, il club più elegante col Real» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG