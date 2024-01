Sensi Inter, slitta il suo arrivo al Leicester? Il motivo che mette a rischio l’affare per il suo trasferimento in Inghilterra

Sembrava ormai fatta per il trasferimento di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester. L’accordo tra le parti era stato trovato ma l’affare potrebbe slittare di qualche giorno. Il motivo riguarda l’emergenza a centrocampo che dovrà affrontare Simone Inzaghi per il prossimo match di campionato contro la Fiorentina.

Prima la cessione di Agoumé al Siviglia, poi la doppia squalifica di Calhanoglu e Barella. Ecco che il tecnico nerazzurro avrà a disposizione soltanto Frattesi, Mkhitaryan, Asllani e Klaassen. Motivo per cui, secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Sassuolo potrebbe restare ancora un po’ in nerazzurro per accomodarsi in panchina. Dopo la sfida al Franchi, il calciatore sarà libero di trasferirsi in Inghilterra e di completare la procedura per il suo approdo ai Foxes.

L’articolo Sensi Inter, slitta il suo arrivo al Leicester? Il motivo che mette a rischio l’affare proviene da Inter News 24.

