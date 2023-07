Aldo Serena ha commentato la brusca separazione tra l’Inter e Romelu Lukaku, dopo il voltafaccia del belga: le parole dell’ex nerazzurro

Sulle colonne di Libero, anche Aldo Serena si esprime sulla vicenda Inter–Lukaku, una soap-opera che ha riservato parecchi colpi di scena.

Non ultimo, l’avvicinamento del belga alla Juventus:

LE PAROLE- «Mi ha fatto specie vedere Lukaku così poco attento. Addirittura non rispondeva al telefono ad Ausilio, nè lui nè il procuratore. Così non si fa. L’Inter ha fatto bene a dar loro il benservito quando si sono rifatti vivi. Lukaku per Vlahovic? No, non lo farei, ma ci sono variabili non legate all’aspetto tecnico ma da considerare. Giuntoli lo ha ammesso. Questo è il calcio dei bilanci non solo dei moduli e dei gol. A suo tempo la Juve aveva pagato 80 milioni il serbo e ora fa due conti»

