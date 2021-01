Serie A, 17a giornata: tutte le partite di oggi e la classifica aggiornata

Entra nel vivo oggi la 17esima giornata del campionato di Serie A dopo i tre anticipi di ieri. A segnare il via è stata Roma-Inter, che si è chiusa con un pareggio 2-2 dopo aver tenuto col fiato sospeso gli spettatori da casa per quasi tutti i 90 minuti.

La Roma si è portata subito in vantaggio grazie grazie ad uno splendido gol di Pellegrini al 17′ e il risultato è rimasto bloccato per tutto il resto del primo tempo, tra reti sfiorate e occasioni sprecate, ma l’Inter è rientrato in campo più carico che mai e in pochi minuti si è portato in vantaggio. Milan Skriniar è riuscito a mandarla in porta con un colpo di testa al 56′ e neanche dieci minuti dopo è stato il compagno di squadra Achraf Hakimi con un tiro spettacolare e portare la sua Inter in vantaggio 2-1 al 63′.

Quella che per un po’ è sembrata una vittoria dell’Inter si è però trasformata in un pareggio in conclusione di partita. È stato Gianluca Mancini con un balzo e un colpo di testa ad insaccare la palla nell’angolino basso di sinistra della porta avversaria e far chiudere il match in pareggio Roma-Inter 2-2.

Roma's Spanish goalkeeper Pau Lopez (Top) deflects a shot during the Italian Serie A football match AS Rome vs Inter Milan on January 10, 2021 at the Olympic stadium in Rome. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images) ROME, ITALY - JANUARY 10: Lautaro Martinez of FC Internazionale competes for the ball with Leonardo Spinazzola of AS Roma during the Serie A match between AS Roma and FC Internazionale at Stadio Olimpico on January 10, 2021 in Rome, Italy.Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images) ROME, ITALY - JANUARY 10: Gonzalo Villar of Roma attempts to run past Marcelo Brozovic of Internazionale during the Serie A match between AS Roma and FC Internazionale at Stadio Olimpico on January 10, 2021 in Rome, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) ROME, ITALY - JANUARY 10: Henrikh Mkhitaryan of Roma on the ball as he is closed down by Nicolo Barella of Internazionale during the Serie A match between AS Roma and FC Internazionale at Stadio Olimpico on January 10, 2021 in Rome, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Roma-Inter 2-2. La fotogallery del 20 gennaio 2021 Guarda le altre 6 fotografie →

Roma-Inter 2-2: il tabellino

MARCATORI: pt 17′ Pellegrini; st 56′ Skriniar, 62′ Hakimi, 85′ Mancini

ROMA: (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout (78′ Cristante), Spinazzola (73′ Bruno Peres); Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (89′ Borja Mayoral.). A disp.: Farelli, Boer, Jesus, Veretout, Kumbulla, Podgoreanu, Darboe, Providence, Diawara, Pere.

Allenatore: Paulo Fonseca.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi (80′ Kolarov), Vidal (80′ Gagliardini), Brozovic, Barella, Darmian (33′ Young); Lukaku, Lautaro (75′ Perisic). A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Eriksen, Sensi, Sanchez.

Allenatore: Antonio Conte.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Lukaku, Smalling, Mancini, Bastoni, Villar, Perisic

Serie A, 17a giornata. Le altre partite in programma

Alle 15.00 sarà la volta di Parma-Lazio, Udinese-Napoli e Verona-Crotone, mentre alle 18.00 saranno Fiorentina e Cagliari a sfidarsi allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in attesa del match che chiuderà questa domenica di calcio, Juventus-Sassuolo al via alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

Domani, invece, saranno Spezia e Sampdoria a sfidarsi in campo e chiudere così la 17esima giornata di campionato.

Serie A, risultati della 17a giornata

Benevento-Atalanta 1-4

Genoa-Bologna 2-0

Milan-Torino 2-0

Roma-Inter 2-2

15.00 – Parma-Lazio

15.00 – Udinese-Napoli

15.00 – Verona-Crotone

18.00 – Fiorentina-Cagliari

20.45 – Juventus-Sassuolo

Lunedì 11 gennaio alle 20.40 – Spezia-Sampdoria

Serie A: la classifica aggiornata

Milan 40 *

Inter 37

Roma 34

Atalanta 31 **

Juventus 30 **

Sassuolo 29

Napoli 28 **

Lazio 25

Hellas Verona 24

Benevento 21 *

Sampdoria 20

Bologna 17 *

Udinese 16 **

Fiorentina 15

Cagliari 14

Spezia 14

Genoa 14 *

Torino 12 *

Parma 12

Crotone 9

* una partita in più

** una partita in meno