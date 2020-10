Altri tre anticipi della quinta giornata di Serie A sono andati in scena oggi dopo quello di ieri tra Sassuolo e Torino finito 3-3. Oggi non ci sono stati invece pareggi, ma una vittoria casalinga e due esterne. A vincere in casa è stata la Lazio, che nel match di questa sera all’Olimpico ha battuto per 2-1 il Bologna. Tutti i gol sono arrivati nel secondo tempo, infatti nel primo c’è stato solo un gol annullato al Bologna al 13′ a Svanberg. Nella ripresa, invece, al 54′ la Lazio ha trovato il vantaggio con Alberto, poi il raddoppio con Immobile al 76′ e solo nel primo minuto di recupero gli ospiti sono riusciti ad accorciare la distanza con De Silvestri.

Nel primo pomeriggio, invece, l’Atalanta, reduce dal brillante successo in Champions League, ha perso malamente in casa per 3-1 contro la Sampdoria. I blucerchiati sono andati in vantaggio già al 13′ del primo tempo con Quagliarella. L’attaccante napoletano ha poi fallito un calcio di rigore al 45′, ma nel secondo tempo la sua squadra è comunque riuscita a trovare il raddoppio al 59′ con Thorsby. I padroni di casa hanno accorciato le distanze con un rigore trasformato da Zapata all’80’, ma al 92′ è arrivato il terzo gol della Samp firmato da Jankto. La squadra ligure ha ora raggiunto in classifica quella bergamasca a quota 9 punti.

GENOA, ITALY - OCTOBER 24: Romelu Lukaku of Inter (left) controlled by Mattia Bani of Genoa during the Serie A match between Genoa CFC and Fc Internazionale at Stadio Luigi Ferraris on September 20, 2020 in Genoa, Italy. (Photo by Paolo Rattini/Getty Images) GENOA, ITALY - OCTOBER 24: Danilo DAmbrosio of Inter (4th from left) celebrates with his team-mates after scoring a goal during the Serie A match between Genoa CFC and Fc Internazionale at Stadio Luigi Ferraris on September 20, 2020 in Genoa, Italy. (Photo by Paolo Rattini/Getty Images) GENOA, ITALY - OCTOBER 24: Edoardo Goldaniga of Genoa (2nd from left) and Lautaro Martinez of Inter vie for the ball during the Serie A match between Genoa CFC and Fc Internazionale at Stadio Luigi Ferraris on September 20, 2020 in Genoa, Italy. (Photo by Paolo Rattini/Getty Images) GENOA, ITALY - OCTOBER 24: Marko Pjaca of Genoa (left) and Andrea Ranocchia of Inter vie for the ball during the Serie A match between Genoa CFC and Fc Internazionale at Stadio Luigi Ferraris on September 20, 2020 in Genoa, Italy. (Photo by Paolo Rattini/Getty Images) Serie A, Genoa-Inter 0-2: la fotogallery del 24 ottobre 2020 Guarda le altre 8 fotografie →

Al contrario dell’Atalanta, l’Inter, un po’ delusa dal pareggio rimediato in Champions, si è riscattata in campionato con una vittoria esterna sul campo del Genoa. I nerazzurri hanno fatto tutto nel secondo tempo: al 64′ sono andati in vantaggio co Lukaku, poi, al 79′, hanno raddoppiato con D’Ambrosio. Ora sono a quota 10 punti e inseguono il Milan, che ha 12 punti ma gioca lunedì sera contro la Roma, e il Sassuolo, che ha 11 punti e ha giocato ieri. Domani sono in programma altri cinque match in quattro orari diversi.

Serie A: la quinta giornata 23-26 ottobre 2020

Risultati 23 ottobre 2020:

Sassuolo-Torino 3-3

Risultati 24 ottobre 2020:

Atalanta-Sampdoria 1-3

Genoa-Inter 0-2

Lazio-Bologna 2-1

Domenica 25 ottobre 2020:

Ore 12:30, Cagliari-Crotone

Ore 15:00, Benevento-Napoli

Ore 15:00, Parma-Spezia

Ore 18:00, Fiorentina-Udinese

Ore 20:45, Juventus-Verona

Lunedì 26 ottobre 2020:

Ore 20:45, Milan-Roma

Classifica Serie A dopo gli anticipi del 24 ottobre

Milan 12 punti

Sassuolo 11*

Inter 10*

Atalanta 9*

Sampdoria 9*

Napoli 8

Juventus 8

Verona 7

Roma 7

Lazio 7*

Benevento 6

Fiorentina 4

Cagliari 4

Spezia 4

Genoa 4

Udinese 3

Parma 3

Bologna 3*

Torino 1

Crotone 1

*Hanno giocato 5 partite; 4 i match giocati invece da tutte le altre.