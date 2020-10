In questa quinta giornata di Seria A, il Napoli in rimonta batte il Benevento per 2 reti a 1 e si aggiudica il derby campano, facendosi perdonare la sconfitta in Europa League al San Paolo contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Dopo il gol annullato a Osimhen al 17′ per fuorigioco, i padroni di casa passano in vantaggio al 24’ con un sinistro di Roberto Insigne sul primo palo, dove Meret non può arrivare. Il Benevento galvanizzato dal gol continua ad amministrare il gioco e solo nella parte finale del primo tempo la squadra di Gattuso accenna a reagire: al 43’ corner di Mario Rui per lo stacco di testa di Manolas che però prende la traversa.

Nella ripresa scende in campo un altro Napoli. Al 4’ viene annullato un gol a Lorenzo Insigne, che al 15’ però fa di nuovo centro, stavolta regolare (pareggiando i conti anche col fratello): su corner basso di Politano il capitano del Napoli trova un sinistro a giro che sbatte sulla traversa prima di rimbalzare dietro la linea di porta.

Ed è ancora Politano che inserendosi da destra serve magistralmente Petagna che con un violento destro segna l’1-2 per gli azzurri. Al 39’ è l’ex Maggio ad avere una buona occasione per pareggiare ma Demme salva in calcio d’angolo.

Con la vittoria di oggi il Napoli sale al secondo posto in classifica, a 11 punti, insieme al Sassuolo, mentre la squadra di Pippo Inzaghi rimane a quota 6, dodicesima.

Risultati quinta giornata di Serie A

Venerdì 23 ottobre 2020:

Sassuolo-Torino 3-3

Sabato 24 ottobre 2020:

Atalanta-Sampdoria 1-3

Genoa-Inter 0-2

Lazio-Bologna 2-1

Domenica 25 ottobre 2020:

Cagliari-Crotone (ore 12:30) 4-2

Parma-Spezia (ore 15) 2-2

Benevento-Napoli (ore 15) 1-2

Fiorentina-Udinese (ore 18) 3-2

Juventus-Verona (ore 20.45)

Lunedì 26 ottobre 2020:

Milan-Roma (ore 20:45)