Serie A, i posticipi della 9a giornata: Torino-Sampdoria 2-2 e Genoa-Parma 1-2

Si è chiusa stasera la 9a giornata del campionato di Serie A con gli ultimi due match in programma, Torino-Sampdoria e Genoa-Parma.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino è finita in pareggio 2-2 tra Torino-Sampdoria. Dopo un gol di Andrea Belotti al 7′ annullato dal VAR per fuorigioco, il match è stato sbloccato al 25′ dallo stesso Belotti, ma il destino della partita è stato deciso durante il secondo tempo. Meno di dieci minuti dopo la ripresa del match Candreva ha riequilibrato il risultato al 54′ e con una doppietta al 63′ ha portato in vantaggio la sua Sampdoria 2-1. C’è voluto Soualiho Meitev al 77′ a riequilibrare il risultato e impedire così alla Sampdoria di portarsi a casa i tre punti e fare un piccolo balzo in avanti nella classifica generale.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 30: Antonio Candreva of UC Sampdoria celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the Serie A match between Torino FC and UC Sampdoria at Stadio Olimpico di Torino on November 30, 2020 in Turin, Italy. Serie A, 9a giornata: Torino-Sampdoria 2-2. La fotogallery

Torino-Sampdoria 2-2: il tabellino

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Nkoulou, Murru, Buongiorno, Izzo, Segre, Horvath, Kryeziu, Bonazzoli, Edera, Verdi.

Allenatore: Conti

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; Quagliarella. A disposizione. Letica, Ravaglia, Tonelli, Regini, Ankildsen, A. Silva, Damsgaard, Leris, Ramirez, Gabbiadini, La Gumina.

Allenatore: Benetti.

MARCATORI: pt 25′ Belotti, st 9′ Candreva (S), 18′ Quagliarella (S), 32′ Meitè

AMMONITI: st 14′ Tonelli, 16′ Lyanco (T), 25′ Benetti

Genoa-Parma 1-2: il tabellino

GENOA (3-5-2): Paleari; Bani (89′ Destro), Zapata, Goldaniga; Ghiglione (82′ Pjaca), Lerager (69′ Zajc), Badelj (81′ Parigini), Sturaro, Pellegrini; Scamacca, Schomurodov (69′ Pandev). A disposizione: Zima, Masiello, Radovanovic, Behrami, Czyborra. All.: Maran

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi (73′ Iacoponi), Bruno Alves, Osorio, Gagliolo (19′ Laurini); Kucka, Scozzarella (63′ Hernani), Kurtic; Karamoh (74′ Grassi), Gervinho; Cornelius. A disposizione: Colombi, Brugman, Valenti, Ricci, Brunetta, Camara, Nicolussi Caviglia, Inglese. All.: Liverani

MARCATORI: Gervinho (10′, 47′), Schomurodov (50′)

AMMONITI: Badelj, Bani (Genoa); Busi, Karamoh (Parma)

Serie A, 9a giornata: la classifica aggiornata

Milan 23

Inter 18

Sassuolo 18

Roma 17

Juventus 17

Napoli 17

Verona 15

Lazio 14

Atalanta 14

Bologna 12

Sampdoria 11

Cagliari 11

Udinese 10

Spezia 10

Benevento 10

Parma 9

Fiorentina 8

Torino 6

Genoa 5

Crotone 2