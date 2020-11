Serie A oggi: dal lunch match Lazio-Udinese al big match Napoli-Roma

La nona giornata di Serie A, che ieri ha visto scendere in campo sei squadre per i primi tre anticipi, prosegue oggi con altri sei match e si concluderà domani con gli ultimi due posticipi. Vediamo subito qui di seguito il programma di oggi con le partite scaglionate in quattro diversi orari.

Ore 12:30, Lazio-Udinese

Ore 15:00

Bologna-Crotone

Milan-Fiorentina

Ore 18:00, Cagliari-Spezia

Ore 20:45, Napoli-Roma

Domani, lunedì 30 novembre, vedremo:

Ore 18:30, Torino-Sampdoria

Ore 20:45, Genoa-Parma

Ricordiamo invece qui di seguito i risultati degli anticipi di ieri:

Sassuolo-Inter 0-3

Benevento-Juventus 1-1

Atalanta-Verona 0-2

In fondo al post trovate la classifica aggiornata al termine di ogni match.

Il big match è Napoli-Roma

Il programma di oggi, come abbiamo visto, è ricco di partite interessanti, ma la giornata raggiungerà il clou proprio in serata, con il posticipo Napoli-Roma, che sarà ancora più interessante perché giungerà quando saranno già acquisiti i risultati di altre big come il Milan, che è primo con 20 punti e ospita la Fiorentina, e la Lazio, che ha gli stessi punti del Napoli e gioca a ora di pranzo in casa contro l’Udinese.

La Roma potrebbe oggi scavalcare Inter e Sassuolo che si sono scontrate ieri, perché ha un solo punto in meno di nerazzurri e neroverdi, inoltre potrebbe staccarsi dalla Juventus, che ha lo stesso numero di punti dei giallorossi, 17. La squadra di Paulo Fonseca, insomma, potrebbe diventare la vera anti-Milan. Sulla sua strada, però, trova il Napoli di Gennaro Gattuso, una squadra che è in pieno inseguimento, che con una vittoria raggiungerebbe proprio Roma e Juventus e, soprattutto, che vuole regalare alla sua tifoseria una soddisfazione dopo il profondo dolore provato in questi giorni a causa della morte dell’idolo incontrastato di sempre e per sempre della città partenopea, Diego Armando Maradona.

Nelle altre sfide del pomeriggio di oggi e della serata di domani, tanti incontri tra squadre di media e bassa classifica come Bologna e Crotone, Cagliari e Spezia, Torino e Sampdoria e Genoa e Parma.

Serie A, 9a giornata: la classifica aggiornata

Milan 20

Inter 18*

Sassuolo 18*

Roma 17

Juventus 17*

Verona 15*

Napoli 14

Lazio 14

Atalanta 14*

Sampdoria 10

Cagliari 10

Benevento 9*

Bologna 9

Spezia 9

Fiorentina 8

Udinese 7

Parma 6

Torino 5

Genoa 5

Crotone 2

*Una partita giocata in più