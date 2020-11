Torna in campo la Serie A con tre anticipi, a partire dalle 15 di oggi, validi per la nona giornata di campionato. Nel primo pomeriggio il Sassuolo, secondo in classifica, riceve in casa l’Inter, intenzionata a farsi perdonare la sconfitta rimediata in Champions mercoledì col Real Madrid.

Alle 18:00 sarà la volta di Benevento-Juventus e alle 20:45 si giocherà il terzo anticipo, Atalanta-Hellas Verona. Domenica 29 novembre si terranno altre cinque partite: Lazio-Udinese è il lunch match, seguito alle 15 da Milan-Fiorentina e Bologna-Crotone.

Alle 18 si proseguirà con Cagliari-Spezia mentre alle 20.45 andrà in scena il derby del Sud e big match tra Napoli e Roma. Lunedì 30 novembre Torino-Sampdoria e Genoa-Parma concluderanno la giornata.

Dove vedere gli anticipi della nona giornata di Serie A

Sassuolo-Inter e Benevento-Juve saranno visibili su Sky (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) mentre Atalanta-Verona sarà trasmessa da DAZN1.

Calendario e orari nona giornata di campionato

Sabato 28 novembre

Ore 15: Sassuolo-Inter

Ore 18: Benevento-Juventus

Ore 20.45: Atalanta-Hellas Verona

Domenica 29 novembre

Ore 12.30: Lazio-Udinese

Ore 15: Milan-Fiorentina

Ore 15: Bologna-Crotone

Ore 18: Cagliari-Spezia

Ore 20.45: Napoli-Roma

Lunedì 30 novembre

Ore 18.30: Torino-Sampdoria

Ore 20.45: Genoa-Parma

Serie A, la classifica prima della nona giornata