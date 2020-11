Napoli-Roma è il big match serale della nona giornata di campionato. Una partita ancora più speciale per gli azzurri che scendono al San Paolo per la prima volta in campionato dalla morte di Diego Armando Maradona. Stadio San Paolo pronto a essere intitolato al Pibe de oro.

Dopo la vittoria oggi pomeriggio del Milan capolista contro la Fiorentina, sia la squadra di Gattuso (sesta a 14 punti) che quella di Fonseca (terza a quota 17) cercano ancora di più l’avvicinamento in vetta.

Napoli-Roma, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.