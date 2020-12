Prandelli positivo al Covid: Fiorentina in “bolla”

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia lo stesso club viola con una nota ufficiale: il tecnico si trova in isolamento fiduciario, mentre il resto della squadra va in “bolla”, ovvero proseguirà ad allenarsi in vista della gara di lunedì contro il Genoa senza contatti con l’esterno e seguendo il protocollo vigente. Subentrato a Beppe Iachini, fin qui Prandelli ha rimediato in campionato due sconfitte su due, rispettivamente in casa con il Benevento e a San Siro contro il Milan. Niente da fare per la prossima sfida contro il Genoa, che sarà costretto a guardare in televisione. Al posto del tecnico di Orzinuovi, al Franchi lunedì prossimo ci sarà il vice Gabriele Pin.

Prandelli positivo: il comunicato della Fiorentina

“ACF Fiorentina – si legge nella nota – comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L’allenatore viola è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti”.