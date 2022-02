Con i tre punti conquistati nel lunch match della 25° giornata di Serie A, i rossoneri superano l’Inter al primo posto in classifica.

Come riportato da Tuttomercatoweb, termina 1-0 per il Milan il match di San Siro contro la Sampdoria. Il gol di Leão dopo soli 7 minuti regala il successo ai rossoneri. Ora la squadra di Pioli si trova in testa alla classifica a +1 sull’Inter (che ha una gara da recuperare contro il Bologna). La Sampdoria resta a +3 sulla zona salvezza, in attesa delle gare delle 15.

I rossoneri chiudono in bellezza la loro settimana e festeggiano il primato solitario. Ora inizia il bello per gli uomini di Pioli. Ora sulla strada dei rossoneri ci saranno Salernitana, Udinese e Inter in Coppa Italia. Per Marco Giampaolo è amaro il ritorno a San Siro. La sua squadra oggi deve arrendersi ma continuerà a lottare nella prossima gara in casa contro l’Empoli, in programma sabato prossimo alle 15.

