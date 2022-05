Continua lo scontro tra Lega Serie A e FIGC per l’indice di liquidità, si passa al Collegio di Garanzia come organo.

Questa la nota ufficiale del presidente della Lega Casini: “Ricevuta la comunicazione ufficiale della discussione a Sezioni Riunite. abbiamo ritirato il ricorso al Tribunale federale. Ora attendiamo solo la data dell’udienza al Collegio di garanzia.“

Aggiunge Casini: “E’ un atto dovuto per difendere il ruolo e il prestigio della Lega, che si sarebbe evitato, se la Serie A fosse stata davvero ascoltata in questi mesi. Non si tratta di numeri o cifre decimali, ma delle modalità con le quali vengono discusse e prese decisioni di grandissima importanza per il futuro dell’intero movimento. Già lo scorso marzo, prima della mia elezione, la Serie A aveva evidenziato all’unanimità il problema, senza ottenere adeguate risposte.” Conclude così il presidente.

