L’allenatore dell’Atletico Madrid non vede l’ora di giocarsi la partita contro il Manchester United di Champions League.

Simeone ha presentato la sfida di stasera valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League in conferenza stampa. “Queste sono le notti che piacciono a chi gioca a calcio. Sarà una partita contro una squadra fortissima. L’arrivo di Rangnick li ha migliorati molto, sono più compatti ed equilibrati e hanno grandi giocatori dal centrocampo in su”.

Cristiano Ronaldo

“Dovremo fare un match molto intelligente, sapere qual è la nostra forza e portare la partita dove crediamo di potergli fare male. Ronaldo è un campione assoluto, riconosciuto a livello mondiale, ha personalità e ha lasciato il segno. Gioca in una posizione che non gli piace molto da punta centrale, ma con la squadra che ha formato il Manchester United è molto pericoloso. Io sto bene qua e mi sento bene“.

