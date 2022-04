Il difensore inglese della Roma Chris Smalling dopo aver segnato la rete decisiva per la vittoria con la Salernitana ha analizzato la gara.

Chris Smalling è il match winner della rimonta contro la Salernitana; l’ex Manchester United commenta la gara a DAZN proiettandosi anche alla prossima gara “Eravamo sotto di un gol, ma volevamo i tre punti, non potevamo permetterci di non vincerla. Abbiamo avuto carattere e l’abbiamo vinta“.

“L’anno scorso ho avuto un infortunio piuttosto serio che mi sono portato per tanto tempo, sto lavorando duro per essere sempre a disposizione. Giovedì contro il Bodo/Glimt sarà una partita importante per la Conference League, dobbiamo giocare con lo stesso carattere del secondo tempo. Con questi tifosi ce la faremo, ma sarà una partita difficile”.

