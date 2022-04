La UEFA, in attesa di prendere altre decisioni, ha sospeso Kjetil Knutsen e Nuno Santos per l’aggressione della settimana scorsa dopo Bodo/Glimt-Roma.

Nuno Santos e Kjetil Knutsen, rispettivamente allenatore dei portieri della Roma e tecnico del Bodo/Glimt, sono stati sospesi in via cautelare dalla UEFA per il fattaccio accaduto al termine di Bodo/Glimt-Roma (qui le due versioni dei fatti); ecco i comunicati della UEFA.

“L’allenatore dell’FK Bodø/Glimt, il sig. Kjetil Knutsen, è provvisoriamente sospeso per le prossime partite delle competizioni Uefa per club a cui altrimenti parteciperebbe fino a quando l’Organo di controllo, etica e disciplinare Uefa non deciderà nel merito del caso, in conformità con Articolo 49 del Regolamento Disciplinare Uefa (DR), per violazioni degli Articoli 11(2)(b) e 15(1)(g) DR”. “L’allenatore dei portieri dell’AS Roma, Nuno Santos, è provvisoriamente sospeso per le prossime partite delle competizioni Uefa per club a cui altrimenti parteciperebbe fino a quando l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina Uefa non deciderà nel merito del caso, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento Disciplinare Uefa (DR), per violazioni degli articoli 11(2)(b) e 15(1)(g) DR“.

