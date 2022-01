Spalletti: “Dobbiamo migliorare in cattiveria, abbiamo reagito bene al loro goal”

Il Napoli ha vinto il derby campano con la Salernitana col risultato di 4-1, ecco le dichiarazioni di Spalletti a fine gara ai microfoni di DAZN. “Cosa non mi è piaciuto? La squadra abbassa ogni tanto il ritmo, ma oggi ha reagito benissimo. Un finale di primo tempo e un inizio di ripresa dove ha fatto vedere di voler portare a casa i tre punti. Se si va in campo con i piccoletti davanti è chiaro che bisogna giocare palla terra e in velocità. Osimhen era un po’ nervosetto perché non ha fatto gol, non ho capito bene con chi stava prendendosela. La palla non gli è arrivata, sono le bischerate delle partite…”.

“Noi dobbiamo migliorare da un punto di vista di cattiveria e carattere perché ormai le partite con le cinque sostituzioni non sono mai tranquille neanche con due gol di scarto. Non c’è un tempo illimitato per andare a chiudere le partite, dobbiamo fare dei passi in avanti. Anche oggi di palloni dentro l’area ne sono passati tanti e alla fine del primo tempo eravamo quasi sul risultato di parità”.