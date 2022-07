Il tecnico del Napoli non smentisce la possibilità di cessione di Kalidou Koulibaly.

Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei tifosi dal ritiro di Dimaro. “Siamo ambiziosi, mi aspetto sempre che la mia squadra faccia qualcosa in più , ma questo dipende da tante cose. Modulo di riferimento? Ne abbiamo usati tanti, vedremo di mettere i nostri i calciatori più a loro agio per esprimere le loro qualità“.

IM_Paulo_Dybala

“Con Kalidou abbiamo fatto più punti, ma se dovesse scegliere di andare via non finiremo mai di ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato. È una bravissima persona, se dovesse fare scelte differenti gli augureremo il meglio possibile perché se lo merita. Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse. Dries Mertens può fare il trequartista, come Zielinski e Elmas, ma siccome per ora non è con noi cercheremo di trovare alternative. Dybala piace a tanti perché ha le qualità per dare tante soluzioni alla squadra, ha estro e fantasia. Batte benissimo i calci piazzati e fa tantissimi gol“.

