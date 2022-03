Non si parla da settimane del possibile rinnovo dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri.

C’è uno strano silenzio attorno alla situazione contrattuale del tecnico della Lazio Maurizio Sarri. L’allenatore attualmente è legato da un vincolo fino al 2023 ma fu il presidente Claudio Lotito a dicembre a mettere in mezzo il discorso del rinnovo facendo intendere addirittura che la proposta era già stata fatta. L’ex Juve sembrava anche intenzionato a firmare fino al 2025 ma da fine dicembre l’argomento non è stato più toccato, come fa notare il Corriere dello Sport.

Maurizio Sarri

Alle domande dei giornalisti Sarri e Lotito nicchiano non chiarendo in nessun modo i dettagli della vicenda. Nel frattempo la Lazio migliora significativamente sul piano del gioco ma non dal punto di vista dei risultati, l’obiettivo Champions sembra cosa per altri.

