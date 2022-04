L’allenatore dello Spezia parla in vista del match contro il Torino, queste le parole di Thiago Motta per la partita.

Uno Spezia quasi salvo, regala a Thiago Motta la tranquillità di preparare al meglio la partita contro il Torino. Questa la visione del tecnico sulla corsa salvezza: “Nel gruppo squadra non esisterà mai rilassamento. Abbiamo il nostro campionato, e in questo momento non è cambiato niente per come lavorare. Dobbiamo dare il massimo oggi, per raccogliere i frutti in futuro.“

Aggiunge così: “Abbiamo fatto un grande allenamento, domani prepareremo l’ultimo allenamento per affrontare il Torino. Questo è il calcio e il campionato, che è difficile per tutti. Sia per chi vince lo scudetto che chi, come noi, lotta per lo scudetto della salvezza. Noi continueremo per la nostra strada, lavorando al massimo, giorno dopo giorno, pensando che l’allenamento di oggi può fare la differenza. Noi affronteremo il campionato così fino alla fine”.

Sul possibile utilizzo di Nzola e Bourabia: “Lui come tutti gli altri fa parte del gruppo, valuto ogni allenamento tutte le settimane. Tutti sono potenziali titolari, domani abbiamo un ultimo allenamento e valuterò fino all’ultimo chi sarà disponibile. Oggi abbiamo fatto un buon allenamento, domani valuterò chi sarà a disposizione per dare il meglio per l’obiettivo”. Conclude così.

