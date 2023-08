Stankovic: «Rinnovo con l’Inter importante per il futuro. Sampdoria Non vedo l’ora di cominciare». Le parole del portiere

Filip Stankovic ha commentato il suo trasferimento alla Sampdoria: il portiere serbo arriva in prestito dall’Inter. Ecco quanto dichiarato dopo la firma del rinnovo contrattuale con il club nerazzurro.

DICHIARAZIONI – «Sono contento, so che è una piazza importante e non vedo l’ora di iniziare. Il rinnovo con l’Inter? Significa che può essere il mio futuro, ma ora mi concentro solo sulla Sampdoria e poi vedremo. Un messaggio ai tifosi della Sampdoria Non vedo l’ora di iniziare e di conoscerli».

