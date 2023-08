Filip Stankovic si appresta a salutare l’Inter. Il giovane portiere ha trovato l’accordo con la Sampdoria: i dettagli dell’operazione

Nuova esperienza in prestito per Filip Stankovic, che lascia l’Inter dopo aver ben figurato nel corso delle prime amichevoli pre-stagionali. I nerazzurri hanno trovato l’intesa con la Sampdoria.

Come riferisce Tuttosport, il passaggio in blucerchiato dell’estremo difensore è un’operazione slegata da quella che porterà Emil Audero alla beneamata. Svelata la formula dell’operazione: il figlio di Dejan si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, con i nerazzurri che avranno però un’opzione per il contro-riscatto.

L’articolo Stankovic lascia l’Inter, trovato l’accordo con la Sampdoria: la formula dell’affare proviene da Inter News 24.

