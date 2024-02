Mehdi Taremi sosterrà domani le visite mediche per conto dell’Inter, e nell’accordo c’è un dettaglio che balza all’occhio

Taremi, che ha 31 anni, si sottoporrà domani alle visite mediche prima di unirsi all’Inter.

Il suo contratto avrà effetto a partire dal 1° luglio, con un accordo fino al 2026 e un’opzione per un’altra stagione.

Ciò che rende ancora più allettante questo colpo, concluso da Marotta a costo zero, è che prima della fine della stagione il centravanti iraniano otterrà la cittadinanza portoghese, evitando così di occupare uno slot per gli extracomunitari disponibili per la prossima annata dell’Inter.

