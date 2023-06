Tutti pazzi per Lukaku: dall’Inghilterra arrivano notizie sull’interesse da parte della Juve per prendere il belga in cambio di Vlahovic

Altro che Inter, Romelu Lukaku rischia di essere conteso da Milan e Juve. Secondo quanto riferisce Matt Law del Telegraph, anche la Juventus sarebbe sulle tracce dell’attaccante belga nell’eventualità in cui Dusan Vlahovic dovesse cambiare maglia per trasferirsi proprio al Chelsea.

Pochettino non ha nascosto la sua disponibilità a lavorare con il belga che, però, dal canto suo, preferirebbe un trasferimento definitivo in Italia. Più lontana l’ipotesi Milan: il trasferimento in rossonero difficilmente si dovrebbe concretizzare.

L’articolo Telegraph – Lukaku alla Juve? Il clamoroso scenario che riguarda anche Vlahovic proviene da Inter News 24.

