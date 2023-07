Il giornalista Gianfranco Teotino si è espresso a Sky Sport sulla rottura tra Lukaku e l’Inter: le dichiarazioni del giornalista

Teotino ha commentato la notizia dell’addio di Lukaku all’Inter, le sue parole a Sky Sport:

«Sicuramente essere preferito a Dzeko in diverse occasioni non gli deve essere piaciuto e quando è tornato a fare bene l’ha ferito fare la panchina. Non ho capito perché l’Inter è andata avanti in questa trattativa. L’Inter ha sacrificato Dzeko, che in un primo momento doveva rinnovare. Il club ha puntato sul belga e non avevano messo in conto quanto successo tra l’allenatore e l’attaccante e questo non è positivo per una società come quella interista».

L’articolo Teotino: «Lukaku? Non gli è piaciuto fare panchina a Dzeko» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG