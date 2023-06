Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente della Ternana ha venduto il club ad un imprenditore a capo di un’azienda farmaceutica

Dopo la sua elezione a sindaco di Terni, Stefano Banchecchi ha deciso di cedere la Ternana. Il nuovo proprietario, il cui nome non è ancora noto, è un imprenditore nell’ambito farmaceutico. A dare la notizia è stato il Tag24, sito del gruppo dell’Università Cusano, riportando le parole del vicepresidente dell’università, Stefano Ranucci.

«Nella scorsa notte si è positivamente conclusa la trattativa per la cessione della totalità della quote della Ternana Calcio dall’Università Niccolò Cusano ad un imprenditore a capo di una casa farmaceutica italiana. Tra le varie proposte giunte la scelta è ricaduta su chi ha fornito all’Ateneo maggiori garanzie non solo economiche ma anche gestionali. Il closing è previsto per il 15 luglio ed in questo periodo Unicusano sarà a disposizione per garantire la massima collaborazione e rendere il passaggio più naturale possibile».

