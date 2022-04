Il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez non si abbatte dopo il secondo 0-0 consecutivo e guarda alle prossime partite.

Il difensore del Milan Theo Hernandez si è lamentato dell’atteggiamento del Torino che a suo dire ha perso tempo durante tutto l’arco della gara; ecco le sue dichiarazioni a DAZN. “Noi abbiamo dato tutto, non siamo riusciti a vincere ma la prossima settimana dobbiamo vincere”.

Theo Hernandez

“Cosa succede all’attacco? Queste partite sono difficili perché siamo il Milan e queste squadre vogliono giocare bene contro di noi. Perdono tempo tutta la partita e così per noi è difficile giocare. Noi dobbiamo dare tutto per vincere tutte le partite. E’ vero che questi due ultimi risultati non sono buoni, ma dobbiamo pensare alla prossima che è molto importante”.

