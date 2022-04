L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha avvertito i suoi sulle insidie della partita contro la Lazio.

Thiago Motta in conferenza stampa ha sottolineato le armi della Lazio. “Nel calcio niente è scontato. Lo abbiamo visto anche in Bologna-Inter. La Lazio è una grande squadra e sta lottando meritatamente per la qualificazione alle coppe europee”.

Maurizio Sarri

“Sanno molto bene quello che vogliono in campo, cercano di costruire da dietro e non buttano mai via il pallone. Hanno qualità e meccanismi ben assimilati. Quando escono dalla prima pressione sanno mantenere il possesso e attaccare velocemente. Sono bravi ad aspettare l’errore dell’avversario per ripartire, compatti nel difendere. Mi ricordo le due reti su altrettante ripartenze contro il Cagliari… tutte situazioni a cui dobbiamo stare attenti”.

