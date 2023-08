Il retroscena di calciomercato per quanto concerne la trattativa tra Tomiyasu e l’Inter, considerando le volontà dell’Arsenal

Takehiro Tomiyasu, giocatore dell’Arsenal, è stato fortemente accostato all‘Inter, ma c’è stata una rettificazione sulla trattativa con i nerazzurri.

Come sottolineato da Fabrizio Romano, il ragazzo non è stato praticamente offerto ai nerazzurri, considerando che per l’Arsenal è fondamentale.

L’articolo Tomiyasu-Inter, il retroscena sul difensore dell’Arsenal proviene da Inter News 24.

