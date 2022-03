Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha rivelato quelle che secondo lui sono le differenze tra Serie A e Premier League.

Il Guardian ha intervistato Fikayo Tomori che ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando vive in Italia. “In Inghilterra il calcio è più simile al basket, si va azione per azione e si reagisce di conseguenza. La Serie A invece è più come il football americano, è fatto di situazioni da leggere in base a dove si trova il pallone o il tuo avversario, facendoti muovere in maniera tale da essere pronto in qualsiasi caso”.

Paolo Maldini

“Devi sempre sapere dov’è il pallone, dove sono i compagni e prevedere cosa può succedere tenendoti pronto a rincorse di 30 metri come succede spesso in Inghilterra oppure a pressare il diretto avversario. Sto imparando moltissimo qui. L’altro giorno Maldini ci ha parlato della velocità del giro palla difensivo, spiegandoci la migliore posizione del corpo per ricevere il pallone. Da difensore voglio sempre impressionarlo. Sono più calmo e rilassato rispetto a prima, questo perché la vita in Italia è così rispetto all’Inghilterra. Ora mi fermo a rilassarmi coi compagni di squadra dopo l’allenamento, in terrazza con gli amici, non corro subito a casa. Tutto qui va un po’ più piano ed è più rilassante“.

