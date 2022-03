Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha raccontato le differenze tra Serie A e Premier League; l’inglese ha rivelato anche il suo momento migliore finora.

Fikayo Tomori era insieme a Brahim Diaz e l’allenatore Stefano Pioli all’Expo Dubai 2020; ecco le parole del difensore. “Giocare per questo club è un onore e un orgoglio. In Premier il calcio è molto veloce, l’intensità molto alta. In Italia ho notato che i giocatori sono molto tecnici, ogni squadra ha il suo gioco e non c’è una partita facile”.

Stefano Pioli

“Questa è una cosa che mi ha sorpreso. E’ difficile, ma mi sto divertendo e imparando molto. Il mister mi aiuta a capire dove devo stare in campo, gli piace parlare con i giocatori. Avere un allenatore così dà fiducia, c’è sempre qualcosa da imparare e si può pensare solo a giocare. Ci sono diversi momenti belli, ma scelgo la partita con la Juve. Segnare il mio primo goal in quello stadio è stato importantissimo per la stagione“.

