il centrocampista del Milan Sandro Tonali racconta cosa si prova a segnare un goal vittoria al 92′ come è accaduto ieri.

Sandro Tonali è ovviamente raggiante ai microfoni di DAZN dopo la rete realizzata. “Il gol è stata una bella emozione, per fortuna siamo riusciti a ribaltare la partita dopo aver iniziato male. Ringraziamo i nostri tifosi che sono venuti in tantissimi, da Milano e quelli a Roma”.

“Non so dire se è stata una delle emozioni più belle della mia vita, ma è stata di sicuro molto forte, come lo è sempre segnare con il Milan. Dopo il gol subito abbiamo attaccato solo noi creando tanto, per fortuna nel secondo tempo abbiamo finalizzato. Scudetto? Andiamo avanti pensando partita dopo partita, sappiamo che nessuno crede in noi a parte noi stessi, siamo davanti, ma nessuno lo sottolinea, comunque non ci interessa: siamo umili e andiamo avanti“.

