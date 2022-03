Il Torino ha scelto, dopo mesi di osservazione è arrivata la scelta definitiva sulla situazione di Josip Brekalo dal Wolfsburg.

La società granata capeggiata dal presidente Urbano Cairo ha scelto il destino di Josip Brekalo, si il trequartista ad oggi di proprietà del Wolfsburg società tedesca, a giugno sarà un giocatore totalmente del Torino.

La gazzetta dello sport assicura che il Torino ha già cominciato a sbrigare le pratiche per il riscatto del centrocampista offensivo, con il benestare di Juric. Il croato si trova in prestito proprio al Torino, è il diritto di riscatto scade a fine mese, quindi verrà comunicata la volontà dell’acquisto a titolo definitivo.

Urbano Cairo

Brekalo è considerato fondamentale da Juric, con sei gol all’attivo, il giocatore firmerà un contratto di quattro anni fino al 2026. La cifra per il riscatto è di 11 milioni di euro, che si aggiunge al milione di euro versato per il prestito durante la prima fase d’acquisto per farlo arrivare al Torino.

Queste le ultime parole di Juric su di lui: “Josip ha sempre avuto una bella continuità, sono soddisfatto di quello che sta facendo, ha ancora importanti margini di crescita”.

