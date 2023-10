Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo la vittoria ottenuta dai granata nella trasferta contro il Lecce

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Torino contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Partita tosta, preparata bene, sono molto soddisfatto di come l’abbiamo interpretata. Abbiamo avuto un grande dominio, non siamo riusciti a chiuderla e ci siamo un po’ abbassati ma Milinkovic-Savic ha dato sicurezza con le uscite. Ci siamo sciolti un po’ dopo il gol dominandola, l’unico neo è che dovevamo fare qualche gol in più. Eravamo in emergenza, ma chi è entrato ha fatto molto bene».

CARTELLINO ROSSO – «La mia è stata una reazione giusta in quel momento, accettiamo la decisione».

SE SI SENTE IN DISCUSSIONE – «Sono consapevole della situazione, abbiamo tagliato un po’ di cose. Già con l’Inter ho visto un bel Torino, siamo lucidi e vogliamo lavorare bene. Oggi non era facile contro un Lecce in gran forma».

CALENDARIO DIFFICILE – «Dovevamo fare meglio, non abbiamo fatto bene al di là degli avversari incontrati. Non mi è piaciuto questo ultimo periodo, ora continuiamo su questa strada».

SANABRIA – «Ha fatto benissimo, mi è piaciuto molto come ha interpretato la partita. Se un attaccante torna così per aiutare in fase difensiva vuol dire che è a posto».

SE RIVEDREMO RADONJC TITOLARE – «In questo momento stiamo facendo scelte diverse».

