L’ex capitano della Roma Francesco Totti rivela retroscena sulla trattativa poi fallita riguardante Paulo Dybala ed i giallorossi.

Francesco Totti a Sky Sport ha parlato di due suggestioni del mercato della Roma. “In questo momento non mi sono fatto un’idea sulla squadra in cui Dybala sarà nella prossima stagione. Diciamo che è ancora presto e possono succedere diverse cose. Speriamo che la società possa fare una grande squadra per poter centrare obiettivi importanti“.

IM_Paulo_Dybala

“Diciamo che era molto possibile portare l’argentino a Roma. Ma sono successe altre cose e l’affare è svanito. Lui penserà ad altre soluzioni, non so dove andrà, sinceramente. Speravo che potesse venire alla Roma. C’è stata una chiacchierata ma non so realmente cosa si sono detti. Sinceramente all’ipotesi Ronaldo non ho mai creduto perché conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero ben venga. I romanisti ne sarebbero contenti.

