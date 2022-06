Parla Francesco Totti in diretta su Sky durante l’evento di Conti Sport City a Nettuno, su Paulo Dybala ormai dell’Inter.

L’ex numero dieci e capitano della Roma, Francesco Totti parla a Sky Sport durante l’evento Conti Sport City a Nettuno dell’argentino Paulo Dybala ex numero dieci bianconero.

l’ex capitano giallorosso parla di Dybala: “Zanetti è stato più bravo di me nel convincere Dybala? Non tocco questo argomento, è meglio. Dybala-Lukaku all’Inter? Sarebbe coppia formidabile, estro di Dybala e forza di Lukaku. Sarebbe binomio top, tutti li vorrebbero.“

Francesco Totti

Concludendo sul mercato dei giallorossi: “Vorrei Zaniolo, Dybala, Abraham e Pellegrini come attacco della Roma? Certo, tutti e 4 è dura. Dovrebbe essere bravo Mourinho. Ma tanto non ci saranno sti problemi penso. Finita? Sì, è finita. Penso di sì. Non dipende solo da Dybala: dipendesse da lui ci sarebbe buona speranza per la Roma.“

