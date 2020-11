Totti positivo al Coronavirus, ma sta già meglio e dedica un pensiero a Proietti

Francesco Totti qualche giorno fa ha vissuto un momento molto delicato della sua vita: ha perso il padre, Enzo, noto come lo “Sceriffo” a Trigoria, che si è spento a 76 anni a causa di complicazioni dovute al Covid-19. Oggi è emerso che lo stesso ex capitano della Roma è risultato positivo al virus. Si è sottoposto a tampone dopo aver accusato sintomi come febbre e debolezza e si è subito messo in isolamento nella sua casa nel quartiere di Torrino.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma a quanto pare sarebbe positiva anche la moglie Ilary Blasi, che però sarebbe asintomatica. Tra l’altro anche la madre era risultata positiva un mese fa. Quindi quasi certamente nel caso di Totti si tratta di un contagio avvenuto in famiglia. Proprio oggi, però, nonostante la sua condizione, Totti aveva dedicato un pensiero a Gigi Proietti attraverso il Foglio.it:

Va via un pezzo della nostra Roma, quella vera passionale e allegra. Come definire Gigi, era un grande e il suo sorriso è stato e rimarrà unico. Gigi era presente al ricevimento per il mio matrimonio, ci vedevamo in qualche occasione e con la sua allegria e il suo grande carisma trasmetteva sempre grande gioia. Mi ha seguito per tutta la carriera da calciatore, era un grande tifoso romanista e ha rappresentato Roma nel mondo come solo noi veri romani sappiamo fare. Gigi ti voglio bene, anche dal cielo ci farai stare allegri. Roma ti sarà sempre grata.