Il telecronista Riccardo Trevisani ha sottolineato il lungo digiuno da goal di Lautaro e Thuram.

Riccardo Trevisani a Cronache di spogliatoio si è focalizzato sulla crisi da goal dei due attaccanti titolari dell’Inter. “Lautaro è un po’ rimasto a quel rigore sbagliato contro l’Atletico Madrid. Al derby saranno oltre 50 giorni che non segna. L’infortunio di Thuram all’andata e il rigore di Lautaro al ritorno hanno un po’ spento la coppia. Non vedo la brillantezza e la leggerezza che dovrebbero avere a +150 punti sulla seconda, potrebbero entrare in campo con le scarpe da ballerina”.

Yann Sommer

In astinenza

“Li vedo invece in campo con la morte nel cuore che devono fare gol e quando entri in questo mood succede che Okoye fa la parata, c’è il palo, segna un altro a porta vuota senza alcuna fatica. Il rigore di Madrid gli sta pesando. Si è preso la palla per il rigore quasi aspettando che qualcuno gli dicesse ‘tiralo tu’. Sotto 1-0 non era pensabile, l’avesse sbagliato di nuovo lo avresti ammuffito in una stagione in cui farà trenta gol. Alla fine in questa partita ho dato 6,5 a Lautaro perché mezzo gol di Frattesi è suo e 6 a Thuram perché propizia il rigore, ma la prestazione non è granché”.

Sui singoli

“Sanchez ha fatto quasi la mezzala offensiva con l’Udinese. Ha dei colpi da campione unico, ma per mettere lui Lautaro e Thuram devono essere indisponibili. Dumfries, oltre che non brillantissimo, fa una cosa sul gol di Samardzic che è difficile da comprendere. Anche Sommer non è tanto sveglio perché si fida di una finta di Dumfries, che aveva già fatto una situazione del genere in passato. L’Udinese ha fatto la partita che poteva fare”.

