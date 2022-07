Il numero dieci della Fiorentina Gaetano Castrovilli non vede l’ora di tornare in campo dopo il brutto infortunio patito ad aprile.

Gaetano Castrovilli tramite un post su Facebook ci ha tenuto ad aggiornare le sue condizioni; ecco il suo messaggio. “E’ iniziato il ritiro di Moena! Che bello essere qui con i compagni, lo staff e soprattutto con tantissimi tifosi intorno”.

“Il recupero procede bene, anche gli ultimi controlli medici lo confermano: ora qui lavoro giorno dopo giorno affinando le esercitazioni con lo staff. Miglioro quotidianamente, mi sento bene. Anche se so che ci vuole pazienza, essere insieme a tutti qui in ritiro mi fa assaporare il recupero ancora di più”. Il centrocampista lavora ancora a parte dopo che il 21 aprile si è operato per la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG