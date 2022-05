L’attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha vinto la sua quinta Champions League in carriera ma forse questa ha un sapore particolare per lui.

Karim Benzema ha vinto nel suo paese natale la Champions League, una vittoria forse più bella delle tante altre vissute finora; ecco le sue sensazioni a Sky Sport dopo il fischio finale. “È stata la Champions più difficile che abbiamo vinto, ma l’abbiamo meritata“.

IM_Carlo_Ancelotti

“Non c’entra nulla la fortuna. È un orgoglio, lavoro per notti come questa. Ancelotti è il migliore al mondo, non c’è altra definizione. Sono felice e orgoglioso di questo club e di questo gruppo. Abbiamo vinto la Champions un’altra volta, è la mia quinta. Sono molto contento. Ora andiamo a Madrid a festeggiare con i nostri tifosi“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG