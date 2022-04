L’attaccante della Juventus Moise Kean ieri ha deciso da subentrante la gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo regalando la vittoria ai suoi.

Sesto goal in stagione per Moise Kean che ieri entrando poco dopo l’ora di gioco ha siglato il goal che ha relegato la vittoria alla Juventus contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante italiano a DAZN nel post partita.

“Sono felicissimo per il gol. Il nostro obiettivo non è solo il terzo posto. Ho portato un buon risultato alla squadra ed era quello che ci voleva. E’ sempre importante farsi trovare pronti. Terzo posto? Sì, lottiamo per quello e ottenere più punti possibile da qui alla fine del campionato. Futuro? Non mi preoccupo, darò tutto per questa maglia“.

