Non riesce a smettere di sorridere, Gabriele Cioffi l’allenatore dell’Udinese gode della larga vittoria contro il Cagliari.

L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi mostra tutta la sua felicità per la vittoria per 5-1 contro il Cagliari. Con queste parole esprime la sua soddisfazione: “Sono soddisfatto dalla mentalità messa in mostra dalla squadra, dovevamo mantenere l’atteggiamento giusto e direi che ci siamo riusciti dopo la sosta”.

Sulla coppia d’attacco Beto e Success: “E’ stata una scelta, dopo facile dire che sia stata giusta, reputo la nostra una compagine da 22/23 titolari, oggi la vittoria è della squadra. Chiunque entra dà tanto, la vera conquista di oggi è l’atteggiamento, lavoriamo per trovare un filo conduttore”.

Sul gol di Molina: “Una gioia incontenibile, mi sono anche un po’ vergognato a esultare così davanti al Cagliari, ma un gol così lo vedi ai Mondiali, giusto godere appieno questi momenti, dunque non dovevo fare il finto prete e confido non sarà presa come una mancanza di rispetto”.

Conclude parlando dell’obiettivo: “In spogliatoio viviamo la settimana come una vita, dove dare il massimo ogni giorno. Abbiamo giocato oggi, siamo vivi, speriamo di esserlo anche dopo Venezia”.

